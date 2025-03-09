В Петербурге подростки изнасиловали девочку и вынудили украсть 2,5 млн рублей
Двое восьмиклассников шантажом выманили у 14-летней девочки 3,5 миллиона рублей. ЧП произошло в одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга. Подробности сообщило издание 78.ru.
Родители семиклассницы обнаружили, что из домашнего сейфа пропало 3,5 миллиона рублей. Дочь призналась, что ее шантажировали приятели из школы, деньги она отдала им. Выяснилось, что девочка была в отношениях с подростком из восьмого класса.
В это период она отправляла другу фотографии в нижнем белье. Мальчик начал шантажировать ее, угрожая распространить фото, и вынудил девочку согласиться на интимную связь. Потом он выманил у пострадавшей 50 тысяч рублей. Подросток поделился с друзьями источником «дохода», и они также потребовали за молчание деньги.
Семиклассница некоторое время отдавала вымогателям разные суммы из родительского сейфа, в последний раз она передала шантажистам 2,5 миллиона рублей.
Родители девочки написали заявление в полицию, которая быстро установила имена вымогателей. Родители подростков вернули потерпевшим 2,1 миллиона рублей и обещали выплатить остальную сумму, которую один из шантажистов потратил на покупку двух мотоциклов.
Ранее в Санкт-Петербурге подростка похитили ради выкупа. За освобождение 16-летнего мальчика похитители потребовали 300 тысяч рублей якобы в счет уплаты долга. Полиция задержала подозреваемых.