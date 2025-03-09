В Петербурге подростки изнасиловали девочку и вынудили украсть 2,5 млн рублей

Двое восьмиклассников шантажом выманили у 14-летней девочки 3,5 миллиона рублей. ЧП произошло в одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга. Подробности сообщило издание 78.ru .

Родители семиклассницы обнаружили, что из домашнего сейфа пропало 3,5 миллиона рублей. Дочь призналась, что ее шантажировали приятели из школы, деньги она отдала им. Выяснилось, что девочка была в отношениях с подростком из восьмого класса.

В это период она отправляла другу фотографии в нижнем белье. Мальчик начал шантажировать ее, угрожая распространить фото, и вынудил девочку согласиться на интимную связь. Потом он выманил у пострадавшей 50 тысяч рублей. Подросток поделился с друзьями источником «дохода», и они также потребовали за молчание деньги.

Семиклассница некоторое время отдавала вымогателям разные суммы из родительского сейфа, в последний раз она передала шантажистам 2,5 миллиона рублей.

Родители девочки написали заявление в полицию, которая быстро установила имена вымогателей. Родители подростков вернули потерпевшим 2,1 миллиона рублей и обещали выплатить остальную сумму, которую один из шантажистов потратил на покупку двух мотоциклов.

Ранее в Санкт-Петербурге подростка похитили ради выкупа. За освобождение 16-летнего мальчика похитители потребовали 300 тысяч рублей якобы в счет уплаты долга. Полиция задержала подозреваемых.