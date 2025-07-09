В Петербурге пассажир поссорился с водителем трамвая и вышел через окно

Пассажир вышел из трамвая через окно — против него возбудили уголовное дело о вандализме. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Происшествие случилось 14 февраля этого года. Мужчина был в трамвае, следовавшим по маршруту № 21 по проспекту Энгельса. Пассажир попросил машиниста остановиться в неположенном месте, однако водитель не согласился.

«Обвиняемый от своего требования отказываться не стал, поругался с водителем, а потом решил самостоятельно покинуть салон трамвая через окно», — заявили в ведомстве.

Пассажир разбил стекло ногой и вышел через окно. Свою вину обвиняемый признал и возместил ущерб в размере 30 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Выборгский районный суд.

Ранее вандал поджег букву V на стеле Кисловодска. Акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения.