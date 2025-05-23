В Петербурге отец похитил дочь у матери и пять лет скрывался от полиции

В Санкт-Петербурге отец украл малолетнюю дочь у матери и пропал на пять лет. Только недавно его и ребенка удалось найти, сообщил источник «Известий» .

В ноябре 2020 года после суда по делу о разводе отец похитил ребенка и скрылся. На следующий год его лишили родительских прав и возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, что считается стандартной мерой при таких похищениях.

В апреле 2025-го мужчину объявили в международный розыск. По данным следователей, он прятался в Новороссийске, а потом выехал в Белоруссию, собираясь через Минск отправится в Объединенные Арабские Эмираты.

«В ходе прохождения пограничного контроля в аэропорту „Минск-1“ у мужчины и девочки обнаружили поддельные загранпаспорта», — заявил источник газеты.

Похитителя поймали. На момент похищения девочке было четыре года, теперь ей девять. Ребенка вернут матери. Женщина призналась, что за эти пять лет прошла через ад, и поблагодарила следователей за работу.

Ранее в селе Княжево Тюменской области неизвестные похитили школьницу после уроков. Двое мужчин схватили девочку и насильно запихнули в серую машину.