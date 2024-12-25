В Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста

СК: останки убитого 20 лет назад журналиста Максимова нашли в Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружили останки убитого 20 лет назад журналиста Максима Максимова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Более 20 лет преступление оставалось нераскрытым, однако работа по розыску пропавшего журналиста и лиц, причастных к совершению преступления, продолжалась», — заявили в СК.

По данным следователей, экс-сотрудник полиции Михаил Смирнов дал признательные показания. Мотивом преступления стала профессиональная деятельность представителя СМИ по освещению нарушений со стороны правоохранителей.

СК назначит необходимые экспертизы для подтверждения личности покойного. Расследование уголовного дела продолжается.