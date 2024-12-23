Экс-полковник полиции признался в убийстве пропавшего 20 лет назад журналиста

Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста Максима Максимова

Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, который без вести пропал в Санкт-Петербурге в июне 2004 года. Об этом сообщило издание « Фонтанка ».

Портал 78.ru писал, что 60-летнего экс-правоохранителя задержали еще в мае по подозрению в нескольких убийствах.

Полицейским в отставке якобы руководил криминальный авторитет Колесников, который сейчас живет за границей. По данным «Фонтанки», долгое время Смирнов отрицал свою вину, однако 18 декабря все же дал признательные показания в убийстве журналиста Максимова.

Михаил Смирнов рассказал сотрудникам полиции детали убийства и признался, что закопал тело журналиста в Белоострове.

«Убивал вместе с Меликсетовым. Сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили», — гласила выдержка из протокола допроса бывшего полицейского, которую опубликовала «Фонтанка».

С 19 декабря оперативные, следственные и поисковые службы копают лесополосу, чтобы найти тело журналиста.

Ранее в Петербурге раскрыли убийство жителя Петергофа, совершенное 12 лет назад. Оказалось, что его убил 63-летний пенсионер, который ранее имел контакты с правоохранительными органами.