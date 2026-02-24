В Петербурге мужчина трижды ударил ножом прохожего в ТЦ

В Санкт-Петербурге неизвестный напал на прохожего в торговом центре на Пулковском шоссе и трижды ударил его ножом в спину. Об этом сообщил местный телеканал 78.ru .

После нападения мужчина скрылся со своей спутницей. Пострадавшего госпитализировали.

На место вызвали правоохранителей, которые уже работают на территории торгового центра и возле него, выясняя обстоятельства произошедшего. Кроме того, начались поиски нападавшего и других возможных пострадавших.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что мужчина, получивший ножевые ранения, находится в реанимации.

Ранее в ХМАО две подруги поссорились из-за пучка лука во время застолья. Одна из них схватила на кухне нож и ударила вторую в живот.