Женщина порезала подругу ножом из-за спора о луке в ХМАО

В Урае (ХМАО) произошла бытовая ссора между подругами, которая закончилась поножовщиной. Жительница города во время застолья порезала знакомую из-за пучка лука. Об этом написало URA.RU .

«[Подсудимая] в результате ссоры с потерпевшей взяла со шкафа на кухне дома нож, после чего направилась вслед за [подругой] на крыльцо дачного дома. Где умышленно нанесла ей в правую часть живота один удар ножом, используемым в качестве оружия», — указано в картотеке суда.

Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы, сообщается в базе данных судебного органа.