В Петербурге мужчина расстрелял детскую площадку с балкона
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный открыл огонь по детской площадке. Об этом сообщило издание 78.ru.
Происшествие случилось на Таллинской улице, где мужчина открыл стрельбу по детской площадке прямо с балкона своей квартиры. Сотрудники полиции задержали стрелка.
В ходе обыска в его квартире обнаружили винтовку, однако задержанный отрицает свою причастность к стрельбе.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал.
Ранее в Ардонском районе Северной Осетии неизвестный начал стрелять по людям на территории автомойки. На месте стрельбы следователи нашли автоматные пули и гильзы.
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