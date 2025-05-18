В Петербурге мужчина расстрелял детскую площадку с балкона

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неизвестный открыл огонь по детской площадке. Об этом сообщило издание 78.ru .

Происшествие случилось на Таллинской улице, где мужчина открыл стрельбу по детской площадке прямо с балкона своей квартиры. Сотрудники полиции задержали стрелка.

В ходе обыска в его квартире обнаружили винтовку, однако задержанный отрицает свою причастность к стрельбе.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее в Ардонском районе Северной Осетии неизвестный начал стрелять по людям на территории автомойки. На месте стрельбы следователи нашли автоматные пули и гильзы.