Неизвестный устроил бойню из автомата среди молодежи в Осетии

В Северной Осетии мужчина расстрелял людей на автомойке

В Ардонском районе Северной Осетии неизвестный открыл стрельбу по людям на территории автомойки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в официальном Telegram-канале .

По предварительным данным, злоумышленник использовал автоматическое оружие калибра 7,62 миллиметра. Он начал стрелять по троим жителям республики, младшему из них всего 24 года.

Затем агрессор скрылся с места происшествия. Очевидцы вызвали полицию, к автомойке прибыла следственно-оперативная группа.

Всех троих раненых госпитализировали, 24-летний парень умер не приходя в сознание. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, его перевели в реанимацию.

На месте стрельбы следователи нашли автоматные пули и гильзы. В районе ввели план «Перехват», власти усилили патрули на дорогах и в населенных пунктах региона.

Днем 5 мая в Махачкале злоумышленники открыли стрельбу по сотрудникам полиции. Они убили троих правоохранителей.