В Петербурге мужчина покончил с собой после убийства семилетнего сына

В Санкт-Петербурге мужчина убил своего семилетнего сына, после чего покончил с собой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Мужчина задушил подушкой своего семилетнего сына с особенностями развития, после наложил на себя руки.

Друг семьи рассказал, что погибший долгое время находился в подавленном состоянии из-за смерти любимой жены, которая скончалась около года назад от онкологического заболевания.

Ранее в Ельце 17-летняя девушка хладнокровно зарезала бабушку во время бытовой ссоры за упреки. Несовершеннолетняя в алкогольном опьянении нанесла пенсионерке множество ударов ножом в грудь и живот, из-за полученных ран женщина скончалась на месте. Девушка призналась в убийстве, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В Челябинске арестовали 36-летнего таксиста, убившего 24-летнюю пассажирку после интимной близости. Мужчина задушил девушку во время секса. Ura.ra рассказало подробности громкого происшествия.