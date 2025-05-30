Кровавая месть: 17-летняя девушка хладнокровно зарезала бабушку за упреки

В Ельце 17-летняя девушка зарезала собственную бабушку во время бытовой ссоры. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Липецкой области, где завершили расследование уголовного дела.

В середине сентября 2024 года между обвиняемой 2007 года рождения и ее 74-летней бабушкой произошел конфликт. По данным следствия, несовершеннолетняя была пьяна. Она нанесла пенсионерке множество ударов ножом в грудь и живот. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Вину в совершении особо тяжкого преступления признала и раскаялась в содеянном, пояснив, что взялась за ножи из-за постоянной критики в свой адрес.

После убийства девушка сама рассказала о случившемся отцу, который немедленно вызвал полицию. Как выяснилось, семья была неблагополучной — девочка росла без матери, а в прошлом году ее уже ставили на учет за побеги из дома.

Сейчас материалы дела передали в суд. Максимальное наказание за такое преступление — 15 лет тюрьмы. Пока идет судебный процесс, обвиняемая остается под стражей.

Следователи особо отметили, что трагедии можно было избежать, если бы местные органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних внимательнее следили за ситуацией в семье. После этого случая все службы профилактики получили указания усилить контроль за трудными подростками.

Ранее в Байкальске во время вечеринки 17-летний парень напал с ножом на подростков и убил четверых. Еще четыре человека получили ранения. Одна из раненых девушек добежала до соседки и попросила ее вызвать полицию и скорую.