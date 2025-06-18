Суд арестовал замглавы УФСИН по Удмуртии

Суд арестовал на два месяца замглавы УФСИН по Удмуртии за взятку

Суд в Ижевске арестовал заместителя начальника УФСИН по Удмуртии Газизуллина, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«По версии предварительного следствия, обвиняемый, являющийся должностным лицом, в мае 2023 года на территории Ижевска получил через посредников взятку в виде автомобиля марки Mazda СХ5 стоимостью 2 720 000 рублей», — указали в инстанции.

Взятку передал руководитель группы компаний, которые имели договоры с рядом исправительных учреждений Удмуртии.

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Индустриальный районный суд Ижевска заслушал мнение участников процесса, внимательно изучил материалы дела и решил арестовать Газизуллина на два месяца.

Ранее суд отправил мэра Красноярска Владислава Логинова под стражу на один месяц 26 суток. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.