В Петербурге два охранника ТЦ предстанут перед судом за убийство

Следствие попросило отправить под арест двух петербургских охранников, которых обвинили в убийстве 24-летнего мужчины в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Двум неофициальным сотрудникам охраны одного из магазинов в ТЦ предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. По версии следствия, подсудимые необоснованно задержали молодого человека, применив к нему физическую силу и удушающие приемы. Из-за их действий тот умер.

Еще один соучастник преступления скрылся в другой стране, его объявили в розыск.

Ранее правоохранители выяснили, что причиной смерти посетителя ТЦ в Петербурге стала механическая асфиксия. Охрана задержала мужчину на выходе. Когда посетитель достал газовый пистолет, его повалили на пол.

Через 10 минут он перестал подавать признаки жизни, врачи констатировали клиническую смерть. Спустя некоторое время дыхание восстановилось, но пострадавший все равно умер.