В Петербурге арестовали мужчину, надругавшегося над несовершеннолетней

Суд в Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«Следственным отделом по Московскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу в отношении мужчины 1976 года рождения расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК России», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что с декабря 2023 года по август 2024 года, будучи в кабинете частной клиники, мужчина регулярно совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетней.

«В суде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.

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