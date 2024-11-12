В Петербурге арестовали экс-замдиректора центра семейного воспитания
Бывшего заместителя директора центра семейного воспитания в Колпине Германа Белякова отправили в СИЗО до 10 января 2025 года по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Беляков вину не признает, от дачи показаний отказывается», — отметили в пресс-службе.
Уголовное дело расследуют по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних». Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
По версии следствия, в период с марта 2023 года по май 2024 года, еще будучи в должности, мужчина растлевал детей, один из которых имеет инвалидность.
Ранее мужчину, который пытался изнасиловать семилетнюю девочку, осудили на 20 лет в Саратовской области. Двое прохожих, увидев злоумышленника, задержали его и вызвали полицию.