В Петербурге арестовали экс-замдиректора центра семейного воспитания

Бывшего заместителя директора центра семейного воспитания в Колпине Германа Белякова отправили в СИЗО до 10 января 2025 года по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Беляков вину не признает, от дачи показаний отказывается», — отметили в пресс-службе.

Уголовное дело расследуют по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних». Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, в период с марта 2023 года по май 2024 года, еще будучи в должности, мужчина растлевал детей, один из которых имеет инвалидность.

Ранее мужчину, который пытался изнасиловать семилетнюю девочку, осудили на 20 лет в Саратовской области. Двое прохожих, увидев злоумышленника, задержали его и вызвали полицию.