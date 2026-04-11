В Пермском крае возбудили дело после ДТП, в котором погибла многодетная мать

СК возбудил дело после ДТП под Пермью, в котором летом 2025 года погибла женщина

В Пермском крае следователь возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК СК России.

Следователь возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Основанием послужила информация в СМИ.

«В эфире федерального телеканала сообщалось, что летом прошлого года в Чернушинском городском округе местный предприниматель, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии потерпевшая скончалась на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

В региональном СК отметили, что предполагаемого виновника ДТП до сих пор не привлекли к уголовной ответственности. Следователи уже назначил необходимые судебные экспертизы.

Кроме того, в сюжете привели доводы о том, что совершивший ДТП водитель воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналистов. Следствие проверит и эту информацию. Расследование уголовного дела продолжается.

РИА «Новости» напомнило, что местный предприниматель якобы сбил на пешеходном переходе многодетную мать. После этого он перенес ее тело в сторону от разметки.

Ранее в Тюмени 19-летнй мужчина напал с ножом на таксиста. После этого сел за руль и скрылся с места происшествия.