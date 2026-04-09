В Тюмени молодой человек напал с ножом на таксиста

В Тюмени произошло нападение на водителя такси. По данным пресс-службы УМВД России по региону, 19-летний мужчина угрожал ножом таксисту, после чего угнал автомобиль и совершил ДТП, въехав в дерево. Злоумышленника задержали, он признал свою вину, написало URA.RU .

Как сообщили в полиции, молодой человек вызвал такси через мобильное приложение. Когда водитель подъехал и забрал пассажира, тот предложил остановиться и выйти из машины, чтобы вместе посмотреть маршрут. В этот момент нападавший внезапно достал нож и ударил водителя. Затем злоумышленник сел за руль и уехал с места происшествия.

После аварии тюменец скрылся. Пострадавший таксист смог вызвать скорую помощь и сообщить о нападении в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Парню грозит до 12 лет лишения свободы.