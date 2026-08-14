В Пермской области завели дело после исчезновения 18-летнего юноши

Пермские следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 18-летнего молодого человека, который пропал 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следствия, 30 июня молодой человек ушел из дома в Ординском районе. Позже, когда юношу стали искать, в лесном массиве нашли его обувь и мобильный телефон. Местонахождение парня до сих пор не установили.

Следователи проводят следственный действия по его обнаружению, а также выясняют причины и условия произошедшего. Кроме того, проверят озвученные в эфире федерального телеканала доводы о том, что юноша мог исчезнуть из-за деструктивного влияния неизвестных лиц.

В региональном СК отметили, что председателю ведомства Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования, а также о мерах, принимаемых для розыска без вести пропавшего юноши.

Ранее в Тверской области пропал преподаватель МГУ Владимир Кржевов, когда отдыхал на озере Селигер.