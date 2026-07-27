В Перми задержали организаторов схемы хищения выплат, положенных участникам СВО

В Пермском крае задержали организаторов и участников мошеннической схемы, направленной на хищение денег, положенных военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«Организаторами криминальной схемы выступили двое жителей краевой столицы: ранее судимый мужчина 1989 года рождения и его 46-летняя знакомая», — заявили в ведомстве.

Они подыскивали безработных, обещая помочь с заключением контракта с Минобороны, и таким образом получали доступ к их банковским данным. Мошенники похитили 1,5 миллиона рублей у одного контрактника, а также попытались украсть 1,1 миллиона рублей у другого. Их задержали.

Аферисты вовлекли в схему пять женщин. Двух заставили вступить в фиктивный брак с военными ради выплат. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчину арестовали, его знакомая находится под запретом определенных действий, а женщин отпустили под подписку о невыезде.