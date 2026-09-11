В Перми задержали напавшего на водителя трамвая подростка

В Перми задержали 17-летнего подростка, который напал на водителя трамвая. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

Подростка подозревают в хулиганстве с применением насилия. Следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения.

По данным ведомства, 9 сентября молодой человек зашел в кабину трамвая, когда водитель вышел на остановке из-за затора. На улице подросток ударил мужчину по лицу и скрылся.

Следователи установили личность нападавшего и задержали его. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося и возможных соучастников.

Ранее в Иркутской области 15-летнего подростка осудили на восемь лет за убийство двух девушек. Он набросился с ножом на 14-летнюю подругу, а затем на 23-летнюю соседку, которая прибежала на ее крики. Обе девушки скончались в больнице в тот же день.