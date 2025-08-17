В Пензенской области женщина ударила мужа вилами в лицо за отказ идти домой

В Пензенской области женщина обнаружила мужа в гостях у знакомой и ударила его вилами в лицо из-за отказа вернуться домой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, в Бековском районе женщина не дождалась ночью супруга домой и отправилась его искать. Мужа она нашла в гостях у знакомой. Супруги поссорились. Женщина требовала, чтобы супруг вернулся домой, но тот отказывался, чем ее и разозлил.

«Разозлившись, злоумышленница взяла вилы и ударила ими супруга несколько раз по лицу», — уточнили в полиции.

Пострадавший с травмами обратился за медицинской помощью. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщина признала свою вину. Ей может грозить до до двух лет лишения свободы.

