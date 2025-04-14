В Пензе полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству вейпов

В Пензе задержали троих местных жителей, которые незаконно изготавливали жидкости для вейпа и продавали их в магазины. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

По ее словам, цех оборудовали в Пензе, на первом этаже многоквартирного жилого дома. Помещение было арендованным.

«Предварительно установлено, что злоумышленники с 2023 года без соответствующей лицензии изготавливали жидкости для вейпов, фасовали их и продавали в магазины на территории нескольких регионов России», — заявила Волк.

Представитель МВД отметила, что из цеха изъяли сырье, упаковочные материалы, производственные линии, а также более 120 тысяч флаконов с никотиносодержащей жидкостью. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Петербурге полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию. Внутри нашли порошковое вещество и канистры с жидкостями общим объемом свыше 5000 литров. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 39-летнего мужчину.