Полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию в Петербурге

Сотрудники Петербургского линейного управления МВД на транспорте ликвидировали очередную нелегальную лабораторию по изготовлению запрещенных веществ. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на данные ведомства.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков правоохранители задержали 39-летнего мужчину. Предварительно, он организовал «бизнес» в арендуемом помещении на территории Невского района. Там обнаружили лабораторию по производству синтетических наркотиков, а также порошковое вещество и канистры с жидкостями общим объемом свыше 5000 литров.

Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают личности возможных соучастников.