Полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию в Петербурге

Сотрудники Петербургского линейного управления МВД на транспорте ликвидировали очередную нелегальную лабораторию по изготовлению запрещенных веществ. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные ведомства.
По подозрению в незаконном обороте наркотиков правоохранители задержали 39-летнего мужчину. Предварительно, он организовал «бизнес» в арендуемом помещении на территории Невского района. Там обнаружили лабораторию по производству синтетических наркотиков, а также порошковое вещество и канистры с жидкостями общим объемом свыше 5000 литров.
Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают личности возможных соучастников.
В Тунисе освободили 11 россиян, задержанных в ноябре 2024 года
Застрявшая на МКС американка носила шорты, брюки и рубашки коллеги из России
Привычка нюхать грязные носки чуть не стоила китайцу жизни
Россия и США наметили в Стамбуле ориентир для новых консультаций — МИД
Роман Ротенберг возглавит сборную России по хоккею
Мужчина утонул в вырытой коммунальщиками яме в Тверской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте