Россиянин зарезал сына-геймера из-за криков во время онлайн-игры

Житель Пышминского района зарезал 29-летнего сына, шумного игравшего ночью в онлайн-игру и мешавшего ему спать. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

«В ночь на 15 мая 2025 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился у себя дома. <…> Мужчина лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его 29-летний сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел», — уточнили в ведомстве.

Мужчина попросил сына вести себя потише и между ними возник конфликт. Тогда глава семейства в ответ на агрессию вооружился хозяйственным ножом. Он дважды ударил сына, попав в область сердца. Молодой человек скончался на месте через непродолжительное время.

Уралец уже признал свою вину в убийстве. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, чтобы рассмотреть по существу.

Ранее в Иркутске полицейские задержали вооруженного мужчину, напавшего на двух женщин — сотрудниц клиники.