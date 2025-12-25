Маньяк-каннибал Спесивцев не выплатил миллион дочери одной из своих жертв

Дочь одного из жертв серийного убийцы-каннибала из Новокузнецка Александра Спесивцева не смогла добиться положенных ей по суду выплат. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд Кемеровской области обязал маньяка в качестве компенсации морального вреда выплатить женщине один миллион рублей. Согласно документам, «новокузнецкий потрошитель» не исполнил это решение — его задолженность сейчас составляет 938 тысяч рублей.

По версии следствия, Спесивцев совершил более 80 убийств, но доказать удалось только 20. Мужчина часто заманивал к себе подростков, предлагая послушать новые альбомы. Крики жертв он тоже заглушал громкой музыкой.

Преступника поймали после того, как участковый по просьбе бригады сантехников выломал дверь и обнаружил внутри выжившую пленницу. Маньяк сбежал, но девушка рассказала, что Спесивцев поймал ее вместе с подругами и заставлял есть человеческое мясо.

Спасти замученную садистом школьницу не смогли. Во время обыска правоохранители обнаружили фрагменты тел, ювелирные украшения и 82 комплекта окровавленной одежды и фото детей.