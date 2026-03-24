В Оренбурге раскрыли диверсию на вышке телефонной связи

СК: подростка и мужчину задержали за поджог вышки связи в Оренбурге

В Оренбурге правоохранительные органы задержали мужчину и подростка, которые подожгли оборудование мобильного оператора. Об этом сообщила пресс-служба СК по Оренбургской области.

По версии следствия, обвиняемые связались с неизвестными в мессенджере и согласились совершить диверсию на базовой станции сотовой связи на улице Карагандинской, где подожгли аппаратный шкаф. Их вознаграждение составило 20 тысяч рублей.

После получения денег фигурантов задержали сотрудники УФСБ России по Оренбургской области. СК намерен ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемых под стражу на время расследования.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали студентку за диверсию на вышке телефонной связи. Она вылила легковоспламеняющуюся жидкость на распределительные щиты базовых станций и подожгла, оспаривать заключение под стражу девушка не стала.