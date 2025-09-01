В Оренбурге мигранты с камнями и арматурой ворвались в дом и избили жильцов

В Оренбурге группа мигрантов с камнями, трубами и арматурой напала на местных жителей. об этом сообщил РЕН ТВ .

По данным канала, поводом стал бытовой конфликт: подросток на мопеде едва не сбил соседа, и тот сделал ему замечание. В ответ юноша позвал на помощь знакомых. Через полчаса приезжие ворвались в дом и начали избивать не только мужчину, но и остальных жильцов.

Драку удалось остановить с трудом. Пострадавшим потребовалась помощь, полиция начала проверку.

В региональном управлении СК уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее мигранты сошлись врукопашную около детского сада в Ленобласти.