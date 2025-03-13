Убившего внука екатеринбуржца отправили на принудительное лечение

Жителя Екатеринбурга, который в конце прошлого года насмерть забил своего месячного внука, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, который вынес решение.

«Дмитрию Кучину назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — отметили в суде.

От уголовной ответственности 45-летнего мужчину освободили, поскольку специалисты выявили у него хроническое психическое расстройство.

Екатеринбуржец убил внука 16 октября 2024 года. Мальчику тогда было полтора месяца. Разозлившись на плач младенца, мужчина схватил его и стал бить об пол, мебель и металлический порог межкомнатной двери. Мама ребенка заслонила его собой, но преступник отобрал у нее мальчика и продолжил его избивать. От полученных травм ребенок скончался на месте.