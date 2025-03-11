Врач Кондрахин: свиной грипп опасен быстрым развитием и осложнениями

В 25 регионах России зафиксирован рост числа госпитализаций на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Основные причины — вирусы гриппа типов B и A (H1N1), известного как свиной грипп. Об опасности недуга рассказал врач Андрей Кондрахин в беседе с MIR24.TV .

По его словам, штамм отличается быстрым развитием и повышенным риском осложнений, таких как тяжелые пневмонии и миокардиты. Симптомы схожи с признаками обычного гриппа: кашель, боли в горле, слабость, озноб и высокая температура. Дополнительно проявляются одышка, боль в груди, рвота и головокружение.

Наиболее эффективным средством защиты от тяжелых форм заболевания специалист назвал вакцинацию. Важно делать прививки заблаговременно, а не в разгар эпидемии.