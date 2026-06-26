Рецидивист предстанет перед судом по делу об убийстве соседки топором

В городе Березовском завершилось расследование уголовного дела об убийстве женщины. Под следствием оказался ранее судимый местный житель, сообщил сайт «Сiбдепо» со ссылкой на СК РФ по Кемеровской области.

По информации ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей соседкой. Во время конфликта он избил женщину, а также несколько раз ударил ее топориком. Пострадавшая скончалась на месте.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.