В Омске нашли тело «короля обналички»

Прохожий обнаружил в роще в Омске тело главы группировки лжебанкиров Станислава Мацелевича. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС .

Труп находился в роще рядом с лодочной станцией. Источник агентства не исключил, что мужчина покончил с собой.

Помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова отметила, что по факту смерти главы группировки лжебанкиров проводится проверка.

«Короля обналички» в марте 2020 года признали виновным в хищении, а в апреле 2021 года — в незаконной банковской деятельности. Его приговорили к девяти с половиной годам колонии. Суд установил, что Мацелевич похитил более миллиарда рублей.

В феврале 2022 года он вышел на свободу и через год инициировал процедуру своего банкротства. Суды постановили взыскать с него в общей сложности порядка двух миллиардов рублей.

Ранее по делу о хищении ФСБ задержала главу банка «Снежинский». Его обвинили в коммерческом подкупе в особо крупном размере.