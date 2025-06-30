В Одинцове задавившего насмерть ребенка водителя отправили под домашний арест

В Одинцове суд избрал меру пресечения водителю такси, насмерть задавившему восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Правоохранители завели против мужчины уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Обвиняемого отправили под домашний арест до 27 августа. Дальнейшим надзором за ходом и результатами расследования займется Одинцовская городская прокуратура.

ДТП произошло у ЖК «Гусарская баллада» на глазах у местных жителей. Ребенок выскочил из-за припаркованной машины и попал под колеса такси. Реанимировать мальчика не удалось, несмотря на все попытки прибывших на место происшествия медиков.