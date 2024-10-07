В Одинцове иностранец устроил гонки с ДПС на угнанной поливомоечной машине

Полицейские в Одинцове задержали иностранца по подозрению в краже одежды и угоне поливомоечного автомобиля. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленник проник на территорию одной из строительных организаций и угнал поливомоечную машину стоимостью свыше восьми миллионов рублей, воспользовавшись отсутствием охраны.

Правоохранители оперативно установили местонахождение транспортного средства. Водитель проигнорировал требование об остановке и уехал от полиции, однако его догнали и вынудили остановиться. Технический автомобиль вернули владельцам.

Также задержанного заподозрили в причастности к хищению одежды из частного дома. Против него завели уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража». Суд отправил его в СИЗО.

Ранее сотрудники ГИБДД в Челябинской области применили табельное оружие во время задержания нетрезвого шофера.