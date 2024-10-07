Погоню со стрельбой устроили под Челябинском из-за пьяного водителя

Сотрудники ДПС в Челябинской области применили табельное оружие во время задержания нетрезвого шофера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Как отметили в ведомстве, пришлось устраивать погоню и даже стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного мужчину. Происшествие случилось в микрорайоне Вишневая горка. Внимание работников ДПС привлек ВАЗ-2113. Когда его попросили остановиться, водитель машины только увеличил скорость и попытался скрыться.

В итоге правоохранители начали преследовать авто. Они несколько раз по громкоговорителю требовали у водителя остановиться и предупреждали, что откроют огонь. Шофер не реагировал. Так как действия водителя представляли опасность для окружающих, полицейские применили табельное оружие, выстрелив по колесам автомобиля.

Выяснилось, что 34-летний водитель сел пьяным за руль. Ранее его уже лишали водительских прав за отказ прохождения медицинского освидетельствования.

Автомобилиста привлекли к уголовной ответственности. Машину изъяли.

Ранее ДТП с пьяным водителем случилось в Кургане. Мужчина в нетрезвом состоянии без водительских прав, управляя ВАЗ-21070, наехал на мотоциклиста.