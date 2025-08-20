В Обнинске задержали лидера местной «Русской общины» Руслана Денисов

Правоохранители задержали лидера «Русской общины» в Обнинске Руслана Денисова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, Денисова заподозрили в вымогательстве в особо крупном размере. Предварительно, речь идет о сумме в более чем один миллион рублей.

«Сейчас он находится в Калужской области в местном ИВС», — добавили авторы поста.

Денисову предъявили обвинение. Задержание произошло рано утром 20 августа. Заявление на лидера «Русской общины» написал житель города Козельска.

Ранее в СМИ появилась информация, якобы челябинские власти признали «Русскую общину» экстремисткой организацией. Однако позже в администрации Троицкого муниципального района эти сведения опровергли.