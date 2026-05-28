Петербурженку задержали за поджог коврика в парадной на Яхтенной улице

Жительница Северной столицы подожгла придверный коврик в доме по улице Яхтенной из-за невозвращенного долга. Происшествие случилось в ночь на 27 мая, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, около половины первого ночи диспетчер МЧС передал информацию о происшествии в дежурную часть. Огонь повредил входную дверь, но пожар быстро потушили, пострадавших нет.

К полудню оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемой. У дома по улице Савушкина задержали 46-летнюю местную жительницу, не имеющую работы. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и призналась, что хотела наказать знакомого, который отказался возвращать долг.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вместо возврата денег — задержание, вместо извинений должника — испорченная дверь.