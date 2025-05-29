В Новосибирской области арестовали главу управления охраны Росгвардии

Начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Меру пресечения Курбанову избирали во время заседания в Заельцовском районном суде Новосибирска. Полковника полиции обвиняют по статье о вымогательстве и взятке в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле этого года глава управления вневедомственной охраны Росгвардии с помощью мессенджера связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» и потребовал у него взятку в виде строительных материалов общей стоимостью около 293,5 тысячи рублей.

В СИЗО он пробудет до 27 июля.

Накануне экс-сотрудника ростовского ГИБДД признали виновным в систематическом получении взяток от подчиненных и назначили наказание в виде двух лет условного срока.