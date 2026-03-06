В Новосибирске женщина «откупила душу» за 10 миллионов рублей

Прокуратура Новосибирской области: мошенница взяла 10 миллионов за откуп души

Более 10 миллионов рублей под предлогом проведения обряда «откупа души и тела» выманила у жительницы Новосибирска 36-летняя местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемая с мая по сентябрь 2025 года получала от потерпевшей крупные суммы за магические услуги. Женщина поверила мошеннице и брала для этого займы у знакомых, а потом передавала деньги обвиняемой.

Прокурор Центрального района Новосибирска Олег Бадмаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Обвиняемую будут судить по статье «Мошенничество».

Всеми похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Уголовное дело направили для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска.

Ранее прикинувшиеся экстрасенсами из телешоу мошенники заставили жительницу Приднестровья продать квартиру и перевести им вырученные деньги.