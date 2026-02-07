Аферисты под видом экстрасенсов убедили жительницу Приднестровья продать жилье

Прикинувшиеся экстрасенсами из телешоу мошенники заставили жительницу Приднестровья продать квартиру и перевести им вырученные деньги. Об этом со ссылкой на агентство недвижимости «Представитель» сообщило РИА «Новости» .

Живущая в Бендерах женщина нашла в Сети фальшивый сайт экстрасенсов, участвовавших в известной передаче. Она стала переводить мошенникам деньги за обряды для устранения проблем в ее личной жизни.

Когда у женщины закончились деньги, аферисты потребовали, чтобы она продала квартиру.

«Она пришла — надо срочно уезжать. Двоюродная сестра в Подмосковье живет, хочу к ней, потому что я одинокая, она одинокая, будем жить на старости лет, вот надо срочно продать», — отметили в агентстве.

Горожанка утверждала, что идет на сделку добровольно, но полученные деньги в итоге отправила мошенникам. Вернуть средства женщине пока не удалось, но ее родственники выкупили ее квартиру обратно.

Ранее преступники обманули пенсионерку в Талдоме.