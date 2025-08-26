В Новосибирске завели дело на мужчину, поджегшего дверь соседей

На жителя Новосибирска, устроившего странный ритуал с сожжением двери соседей, завели уголовное дело. Об этом 360.ru сообщили в городском управлении МВД.

Видео с мужчиной, который в доме на улице Сухарной вывел черный крест на двери одной из квартир на лестничной клетке, после чего облил пространство вокруг бензином и поджег, разлетелось по соцсетям накануне.

По словам жителей многоэтажки, между соседями давно продолжается конфликт, однако его причины неизвестны.

В МВД рассказали, что на злоумышленника завели уголовное дело за повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога.

«Вчера задержан сотрудниками полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что жителя Тюмени осудили за поджог дома, где находился его отец-инвалид. Мужчину приговорили к шести годам заключения.