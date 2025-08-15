Жителя Тюмени осудили за поджог дома, где находился его отец-инвалид

Житель Тюмени облил бензином коридор дома и поджег его. В здании находился отец мужчины — парализованный и беспомощный, он не смог выбраться и скончался от полученных ожогов. Об этом Ura.ru сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

На заседании подсудимый отрицал умысел на убийство. Мужчина утверждал, что хотел лишь напугать сожительницу из-за конфликта, и не предвидел трагических последствий. Также Афанасьев заявлял, что возгорание произошло случайно от термопота. Однако суд не принял эти показания во внимание.

Суд учел раскаяние подсудимого и его сотрудничество со следствием в качестве смягчающих обстоятельств. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и три месяца в колонии строгого режима.