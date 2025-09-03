В Новосибирске суд конфисковал 10 иностранных квартир бывшего чиновника Фролова

Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Суд наложил арест на имущество бывшего чиновника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова и его семьи. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Речь идет о 48 объектах недвижимости, включая 10 зарубежных квартир, а также о группе компаний «Алтайагроснаб», чья выручка в 2024 году составила более 4,5 миллиарда рублей, и множестве автомобилей.

Иск подан против Фролова, его родственников и других лиц. По информации надзорного органа, экс-чиновник оформил на свою жену Ирину девять иностранных автомобилей и недвижимость в Турции и Грузии. Его несовершеннолетний сын получил квартиры в Таиланде и Турции, а также здание площадью 900 квадратных метров в Новосибирске и криптовалюту Tether, которая на момент сделки оценивалась в 7,4 миллиона рублей.

Бывший чиновник инвестировал в бизнес в Алтайском крае, чтобы легализовать средства, сообщили в Генпрокуратуре. Фролова обвиняют в превышении должностных полномочий и препятствовании предпринимательской деятельности.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять активы у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* на два миллиарда рублей. После начала СВО Гаджиев* покинул Россию и начал поддерживать украинские вооруженные формирования. Также он дискредитировал российскую армию и оправдывал незаконные санкции против России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.