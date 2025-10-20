В Ленобласти студентку 4 раза изнасиловали после «проверки на целомудрие»

Иностранная студентка стала жертвой изнасилования в Ленинградской области. Напал на девушку ее пьяный дальний родственник, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

По словам источника канала, мужчина надругался над студенткой четыре раза за то, что она не прошла его персональную «проверку на целомудрие».

До нападения пострадавшая не знала этого человека. Они познакомились на свадьбе, где оба были гостями. Насильник выпросил номер телефона, после чего писал СМС и звонил.

После этого «на правах мужчины» попросил помочь с уборкой в его доме. Студентка хотела взять с собой подругу для подстраховки, но та заболела и не смогла составить ей компанию.

Когда девушка приехала к родственнику, тот пил и пытался угостить спиртным и свою гостью. Когда та отказалась, начал грубо к ней приставать, а затем силой проверил девственность. Результат его не удовлетворил в силу незнания особенностей женской физиологии, добавил собеседник канала.

«За ночь родственник четыре раза надругался над невинной жертвой, и лишь после ей удалось сбежать якобы в аптеку за лекарствами», — подчеркнул он.

Сейчас пострадавшая уехала в другой город, так как боится за свою жизнь. А насильника ищет полиция.