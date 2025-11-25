Подростков обвинили в теракте после поджога подстанции в Перми

В Перми двух подростков обвинили в теракте за поджег трансформаторной подстанции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Следственными органами СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение двум 17-летним подросткам», — заявили в ведомстве.

Обвиняемых задержали сотрудники УФСБ на месте преступления. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее с подростками связался неизвестный, который предложил им совершить преступление за деньги. Юноши подожгли подстанцию в Индустриальном районе с помощью горючей жидкости.

