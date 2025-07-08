Суд рассмотрит дело об отравлении пирожком со ртутью в Москве в закрытом режиме

Уголовное дело против москвича, пытавшегося отравить друга пирожками со ртутью, продолжат рассматривать в закрытом режиме. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его информации, так попросил потерпевший, а стороны обвинения и защиты не стали возражать.

Как сообщила столичная прокуратура, в феврале подсудимый купил около 10 ртутных градусников, разбил их и перелил содержимое в шприц, после чего, сидя со знакомым в пекарне, вколол ртуть в пирожки. Чтобы его не заподозрили, мужчина симулировал отравление и тоже поехал в больницу.

По данным Следственного комитета, на преступление москвич пошел из ревности. Сначала он отрицал все, но следователи заметили противоречия в его показаниях, а проверка пекарни не выявила нарушений — и тогда он признался в содеянном. Его судят по статье о покушении на убийство.