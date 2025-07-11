В Новосибирске осудили девочку за попытку убить школьницу канцелярским ножом

Суд в Новосибирске приговорил девочку к шести годам воспитательной колонии за покушение на убийство 13-летней школьницы в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Покушение произошло 30 сентября 2023 года. Нападавшая встретилась со школьницей в Кудряшовском бору, с собой на прогулку она взяла канцелярский нож и перчатки. Девочки поссорились, во время потасовки осужденная нанесла жертве множество ударов по рукам, затем повалила ее на землю и стала бить ножом в область жизненно важных органов.

«Довести умысел на убийство до конца ей не удалось, поскольку потерпевшая притворилась мертвой, а обвиняемая, решив, что девочка умерла, скрылась с места совершения преступления», — заявили в прокуратуре.

Пострадавшую обнаружил участковый. Девочке оказали медицинскую помощь. Нападавшая проведет шесть лет в воспитательной колонии. Суд взыскал с нее два миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

На Камчатке перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в насилии и жестоком обращении с животным.