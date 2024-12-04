В Новой Москве поймали вора-рецидивиста, прятавшего лицо под силиконовой маской

Сотрудники полиции задержали в Апрелевке вора-рецидивиста, похищавшего дорогую технику, деньги и драгоценности из коттеджей в Новой Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

Всего в органы с заявлениями о краже обратились пять человек. Общий ущерб составил больше двух миллионов рублей.

Задержанный оказался 49-летним жителем Тамбовской области, которого уже не раз судили по той же статье. Чтобы его на этот раз не узнали, он, выходя на дело, надевал силиконовую маску. Против него возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В августе в Нижнем Новгороде задержали 21-летнего рецидивиста, которого заподозрили в краже из магазинов двух шоколадок, трех пачек кофе и бутылки спиртного.