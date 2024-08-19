Рецидивиста задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в краже шоколада и алкоголя

Правоохранители задержали 21-летнего рецидивиста, приехавшего в Нижний Новгород на заработки. Молодого человека подозревают в краже, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант, вооружившись пейнтбольным пистолетом, вынес из круглосуточного магазина две шоколадки и три упаковки кофе. В ту же ночь он похитил бутылку спиртного из алкомаркета.

Возбуждены уголовные дела. Предполагаемому вору избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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