В Нижнем Тагиле неизвестные бросили новорожденного на скамейке в мороз

Новорожденного ребенка оставили на улице в мороз ночью рядом с одним из домовв Нижнем Тагиле. Об этом в Telegram-канале сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Утром 4 марта местный житель вышел из дома и увидел сверток из одеяла на скамейке у подъезда, в свертке оказался едва появившийся на свет младенец. Мужчина занес ребенка в подъезд и вызвал бригаду скорой помощи.

Медики осмотрели ребенка и срочно доставили в реанимационное отделение с диагнозом общее переохлаждение. С момента рождения малыша прошло не более суток.

Сейчас, по словам Горелых, сотрудники полиции обходят квартиры в поисках родителей или свидетелей, которые могли видеть, кто оставил ребенка на морозе.

Кроме этого, правоохранители отрабатывают женские консультации и анализируют записи с уличных камер видеонаблюдения.

По одной из версий, новорожденного мог оставить на морозе неизвестный мужчина, личность которого сейчас устанавливают.

В связи с происшествием возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденного.

Ранее в Подмосковье жительница Орехово-Зуева родила сына, положила в мусорный мешок и выбросила. Позже прохожие услышали крик младенца и доставили в роддом.