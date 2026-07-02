В Нижегородской области за три месяца возбудили 20 дел о незаконной добыче рыбы

За период с апреля по июнь правоохранители из Нижегородской области пресекли 60 случаев незаконной добычи рыбы. По данному факту возбудили 20 уголовных дел. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в региональном ГУ МВД России.

Операция «Нерест», проведенная совместно с Минэкологии и Рыбоохраной, позволила полицейским провести две тысячи рейдов на водоемах региона. В результате было изъято 240 запрещенных орудий для рыбалки и 19 моторных лодок.

По 40 эпизодам незаконной добычи рыбы сейчас проводятся экспертизы. В отношении нарушителей правил рыболовства составлено 185 административных протоколов.

Например, 12 июня в запретной зоне Нижегородской ГЭС полицейские задержали жителя Ивановской области. Мужчина в гидрокостюме хотел заняться подводной охотой с ружьем. Его снаряжение отправили на экспертизу, а сам он стал фигурантом проверки.